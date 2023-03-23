Конкурс ИТ-талантов

«Ростелеком» поддержал форум программных разработчиков в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» поддержал XII Форум программных разработчиков Ростова-на-Дону «Хакатон Spring 2023». Он объединил на площадке Донского государственного технологического университета (ДГТУ) компании, образовательные учреждения и перспективных специалистов из ИТ-отрасли. Эксперты «Ростелекома» предоставили участникам кейс «Жизнь заявки». Лучше всего с поставленной задачей справилась команда «КБ HOUSE» и ее капитан Игорь Могилко. После доработки их приложение найдет свое применение в решении бизнес-задач национального цифрового провайдера.

Участники хакатона по заданию «Ростелекома» работали над интерфейсом для пошагового отслеживания заявок на подключение клиентов. Сейчас в компании этот процесс из-за большого массива данных недостаточно оперативен. Когда решение победившей команды поможет его усовершенствовать, эффективность отслеживания заявок повысится и подключение абонентов будет происходить быстрее. Таким образом эксперты «Ростелекома» не только планируют повысить качество обслуживания клиентов, но и предоставить линейным менеджерам удобный инструмент для отслеживания заявок.

«Наш хакатон дает возможность молодым ребятам продемонстрировать таланты и раскрыть свой потенциал, попробовав силы на кейсах десяти топовых отечественных предприятий. В этом году общий призовой фонд составил 650 тыс. руб. При этом сильнейшие участники смогут пройти стажировку в ведущих ИТ-компаниях Ростова, а лучшие из них получат предложения о трудоустройстве сразу по завершении форума»,— отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

В рамках весеннего хакатона ДГТУ члены жюри увидели результаты труда порядка 500 человек — старшеклассников, студентов и начинающих программистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Нижегородской и Ростовской областей. Это рекордное число участников за все время проведения подобных форумов в вузе. Такой интерес со стороны студентов говорит о том, что проектная работа актуальна и востребована.

«Российский бизнес сейчас сильно нуждается в свежих идеях и необычных подходах в решении повседневных задач. Поэтому мы на регулярной основе поддерживаем хакатоны. Особенность этих форумов в том, что на них ребята трудятся над теми практическими задачами, которые для них сформулировали заказчики. Нынешний конкурс ИТ-талантов — прекрасная возможность для ребят проявить себя, научиться работать в команде и получить ценный опыт»,— рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Информацию о социальных проектах национального цифрового провайдера можно получить на официальном сайте компании.

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