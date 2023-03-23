Проблемой транспортировки мусора в станице Полтавской займется вице-губернатор Прошунин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Прошунину встретиться с руководством мусорного полигона в станице Полтавской. На встрече обсудят решение проблемы транспортировки мусора по дорогам станицы, в частности разработку альтернативных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Губернатор полностью поддерживает жителей и считает, что дорога к полигону не должна проходить через станицу»,— сообщил Андрей Прошунин.

По его словам, МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района за свои средства уже обустроило временную дорогу с трассы на станицу Чебургольскую, а также установило мост через сбросной коллектор. Проектные работы по строительству примыкания к основной дороге находятся в активной фазе.

Господин Прошунин подчеркивает, что организовать маршрут для движения спецтехники в обход станицы возможно только после согласования проекта со всеми участниками конфликта.

Олег Исаев

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