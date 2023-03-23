Муниципальный контракт на рекультивацию свалки в станице Елизаветинской заключат в конце марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба краснодарской мэрии.

«Проект рекультивации свалки подготовлен, он прошел государственную и экологическую экспертизы»,— говорится в сообщении.

Средства на ликвидацию свалки на улице Нагорной будут выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках проекта «Чистая страна». Решение принято на очередной сессии городской думы Краснодара.

Территорию полигона приведут в порядок по современным технологиям. Чтобы отходы разлагались, свалку накроют специальным материалом, засыплют землей, посеют траву и высадят деревья.

Полигон ТКО в станице Елизаветинской ввели в эксплуатацию в 1975 году и закрыли в 1991 году. Площадь свалки составляет около 15 га.

Олег Исаев

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