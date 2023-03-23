Нижегородское «Торпедо» выбыло из борьбы за Кубок Гагарина

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода уступил СКА из Санкт-Петербурга в четвертьфинале Кубка Гагарина. Последняя встреча между командами прошла вечером 22 марта, «Торпедо» проиграло со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В одной четвертой финала команды провели четыре встречи. Во всех четырех победа досталась СКА.

После матча болельщики нижегородского «Торпедо» овациями проводили команду с площадки. В социальных сетях они благодарят команду за хорошую игру в завершающемся сезоне.

Подробнее о результатах матча читайте в материале «Ъ» «СКА сухо разделался с "Торпедо"».

Андрей Репин