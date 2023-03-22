Нейросети и выход в онлайн: что будет с ломбардным бизнесом в 2023

За последние 2 года (2020-2022гг.) по данным Центробанка* количество ломбардов в России сократилось почти на 40%. На фоне снижения числа компаний происходит перераспределение клиентской базы в сторону более крупных участников. И именно они задают новый темп развития всей отрасли.



Марина Теске, директор по маркетингу федеральной сети «Фианит-Ломбард» (500 отделений по всей стране – прим. автора): «2022 год знаковый для нас, мы начали развивать проект «Ломбард-онлайн», чтобы услугами ломбарда можно было пользоваться в любой точке мира. Рутинную работу мы поручили нейросетям: тексты нам пишет Chat GPT, а рекламные кампании и изображения для соцсетей вместо дизайнера создает Midjourney. Для ломбардов будущее уже наступило».

Станислав Боронин, член правления Национальной Ассоциации Ломбардов: «Еще 10 лет назад большинство ломбардов принимало только золото, и этого хватало для стабильного существования. Сегодня же, чтобы развиваться, ломбарду важно выстроить вокруг себя целую экосистему, как делают лидеры рынка. То есть не только привычные прием и оценка в отделении, но и интернет магазин, онлайн-сервисы, доставка, и конечно, внедрение элементов системы искусственного интеллекта для работы с клиентами».

Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» первой в России приступила к реализации проекта «Онлайн-ломбард», сегодня клиентам доступны: электронный залоговый билет, онлайн-оценка, платежи в один клик в мобильном приложении и на сайте. Выезд оценщика доступен в двух областях: Челябинской области и Тюменской. Планомерная работа над созданием экосистемы ведется и в других регионах присутствия. Ресурсы для реализации подобного существуют только у сильных легальных игроков: только 3% ломбардов сегодня предоставляют онлайн-услуги. Компания видит развитие и в отказе от классического понимания ломбарда, и принимает самый большой в стране ассортимент неювелирных залогов – от велосипедов и сапбордов до стиральных машин.

Сегодня выход ломбардов в онлайн – это не прихоть, а скорее, необходимость. Ведь новые клиенты – это молодая аудитория, поколение цифровизации. Для них важна возможность использовать накопленное как актив: сдавать, пользоваться деньгами, оплачивать задолженность и сдавать повторно.

Несмотря на нововведения крупных игроков, 94% ломбардов занимаются монобизнесом и осуществляют только выдачу потребительских займов. Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — более 50% организаций не планируют внедрять новые продукты или услуги*.

Узнать больше о возможностях федеральной сети «Фианит Ломбард» можно здесь: https://fianitlombard.ru.

О компании «Фианит ломбард» Компания «Фианит-Ломбард» - федеральная сеть ломбардов, одна из крупнейших в России. За 30 лет работы было открыто почти 500 отделений в 80 городах России. В 2021 году компания встала на серьезный путь цифровизации, не теряя традиционных преимуществ ломбарда. Сегодня клиентам сети доступна онлайн оценка, мобильное приложение и оффлайновый сервис в отделении. Компания регулируется Центробанком.

ООО «Фианит – Ломбард»