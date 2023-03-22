Краснодарский край вошел в пятерку регионов по количеству «сов»

Краснодарский край вошел в топ-5 среди регионов России по количеству «сов» (людей, которые поздно ложатся спать и поздно встают). Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Согласно исследованию, на Кубани проживает около 51% «сов» и 20% «жаворонков» (тех, кто любит ранний подъем). При этом 29% респондентов отмечают, что время пробуждения зависит от времени года.

Больше всего «сов» — в Челябинской и Иркутской областях (по 47%), а «жаворонков» — в Республике Татарстан (58%).

Олег Исаев

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