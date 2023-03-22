Годовая инфляция в Петербурге достигла 10,2%

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге уменьшилась на 1,33 п. п. до 10,18% по итогам февраля. Месяцем ранее показатель составлял 11,51%. По СЗФО инфляция снизилась на 1 п. п. до 10,86% после 11,91% в январе, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Основными факторами замедления инфляции стали расширения предложения некоторых товаров и услуг, а также сокращение издержек на их производство. Вместе с этим влияние оказала сдержанная активность в непродовольственном сегменте.

Снизились и годовые темпы прироста на мебель и бытовую технику. Налаживание и восстановление импорта привело к снижению цен на бытовую химию, косметику, одежду и обувь, а также смартфоны и компьютеры. В то же время на 0,45 п. п. снизилась инфляция в сфере услуг, до 12,45%.

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