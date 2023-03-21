В Абинском районе водитель «КАМАЗа» насмерть сбил на переходе пешехода

В Абинском районе водитель «КАМАЗа» с прицепом сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 20 марта в 15:35 на 70-м км федеральной автодороги «А-146 Краснодар — Верхнебаканский». По предварительным данным, 33-летний водитель «КАМАЗа» с прицепом двигался в сторону Холмской по улице Мира. На нерегулируемом переходе он наехал на 46-летнего пешехода.

При оформлении ДТП сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя «КАМАЗа» нарушения: внесены изменения в конструкции ТС без разрешения ГИБДД, нанесено пленочное покрытие на боковые стекла, светопропускаемость которых не соответствует требованиям. Кроме того, мужчина осуществлял грузоперевозки без предрейсового медосмотра и без прохождения предрейсового контроля техсостояния транспорта. Также он управлял «КАМАЗом» без путевого листа и с нарушением режима труда и отдыха. В отношении водителя составлены административные материалы.

Татьяна Ручкина

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