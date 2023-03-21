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Acura показала тизер новой Integra Type S

Компания Acura показала тизер спортивной версии Type S модели Integra нового поколения.

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Acura Integra Type S

Acura Integra Type S

Фото: Acura

Acura Integra Type S

Acura Integra Type S

Фото: Acura

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Acura Integra Type S

Фото: Acura

Acura Integra Type S

Фото: Acura

Флагманская модификация получит 320-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор. Двигатель будет сочетаться только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а базовая комплектация станет включать в себя дифференциал повышенного трения.

Заявлено, что для Integra Type S предусмотрено максимально богатое оснащение, а также спортивный декор кузова и салона. Премьера новой модели состоится в рамках большого гоночного уик-энда Acura Grand Prix of Long Beach в США в середине апреля.

Напомним, оригинальное купе Honda Integra выпускалось с 1985 по 2006 год. За время производства модель сменила четыре поколения, будучи как лифтбеком, так и седаном и купе. Весной 2022 года была представлена возрожденная Acura Integra в кузове лифтбек.

Максим Вершинин

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