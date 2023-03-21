В 2023 году на Кубани планируют построить более 40 спортобъектов

В 2023 году в 29 муниципалитетах Краснодарского края планируют построить более 40 спортивных объектов. Также планируют капитально отремонтировать пять школ и пять муниципальных стадионов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Развивают спортивную инфраструктуру в регионе в рамках федеральных и краевых госпрограмм, а также нацпроекта «Демография». По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, по ним в этом году на Кубани планируют возвести 13 центров единоборств, 12 малобюджетных комплексов шаговой доступности и 10 многофункциональных спортивно-игровых площадок с воркаут-зоной. Также планируется построить три спецбазы, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, модульный спортзал и спорткомплекс с плавательным бассейном.

Провести капремонт планируют на стадионах в Абинском, Красноармейском, Калининском, Каневском и Белореченском районах. Также работы проведут в спортшколах «Спартак» в Абинске, «Триумф» в Славянске-на-Кубани, «Восход» в Калининском районе, «Ровесник» в Крымске и в культурно-спортивном комплексе спортшколы станицы Брюховецкой.

Татьяна Ручкина

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