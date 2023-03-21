Четверо пропавших без вести военных из Свердловской области погибли в зоне СВО

Четверо военнослужащих из Свердловской области, которые на протяжении нескольких месяцев числились пропавшими без вести, погибли в зоне специальной военной операции. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

В январе к депутату обратились родственники четырех солдат, которые не могли выйти с ними на связь. Поиски продолжались два месяца. Вначале выяснилось, что трое из них погибли «при исполнении воинского долга», а местоположение военного из Асбеста оставалось неизвестным. Его поиски завершились на прошлой неделе, после чего родным направили «похоронку».

«Что самое тяжелое в работе с без вести пропавшими? Это когда до последнего веришь, что военнослужащие живы, может парни в плену оказались, может в госпитале затерялись. Но в итоге оказывается, что нет – погибли»,– отметил Максим Иванов.

Он добавил, что в списке пропавших без вести на СВО, по которым к нему обращались родственники, еще «два десятка фамилий».

Ранее Максим Иванов сообщал о двух пропавших без вести мобилизованных из Талицы (Свердловская область). Они пропали во время детонации боекомплекта на приграничной территории в Белгородской области.

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