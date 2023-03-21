Новосибирская область вышла в Сибири на первое место по доле уволенных из-за сокращения штата

Новосибирская область оказалась на первом месте среди сибирских регионов по доле уволенных из-за сокращения штата, следует из данных службы исследований hh.ru. Об этом заявили 17% соискателей, опрошенных сервисом о причинах ухода с последнего места трудовой деятельности в первом квартале 2023 года. Реже всего сокращение штата становилось причиной увольнения в Кемеровской области - 4% случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Еще 5% ищущих новую работу в Новосибирской области потеряли место из-за реорганизации компании. Чаще всего об этом сообщали представители сферы стратегии и консалтинга, а также высший менеджмент. Об увольнении из-за нарушения дисциплины или невыполнения трудового плана сообщил 1% соискателей. Иные причины увольнения составили 13% от общего числа.

По данным исследования, 63% соискателей из Новосибирской области уволились с последнего места работы по собственному желанию. Причиной становилась неудовлетворенность размером зарплаты, либо отношения с начальством и коллективом. Подобный повод расстаться с работой наиболее часто озвучивался представителями сфер «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Юристы» и «Наука, образование». Выше показатель лишь в Кемеровской области. Там доля увольнений, которые происходили по инициативе самого работника составила 73% от общего числа.

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Сергей Балин