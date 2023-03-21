Бизнес-центр в Северном районе Воронежа продают за 153 млн рублей

В Воронеже выставлен на продажу четырехэтажный бизнес-центр «Арлан» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Хользунова. Об этом сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Офисное здание общей площадью 2,5 тыс. кв. м оценено в 153 млн руб. Объект состоит из 1,3 тыс. торговых площадей на первом этаже и 1,2 тыс. кв. м офисов на 2-4 этажах. Представитель продавца отмечает, что «помещение полностью заполнено арендаторами».

Бизнес центр продает местный застройщик «Авирон девелопмент», офис которого расположен в этом же здании. Объявление опубликовано от лица подтвержденного профиля компании.

Ранее «Авирон девеломпент» выставил на продажу еще один актив в Коминтерновском районе Воронежа — трехэтажный торговый центр на Московском проспекте, 129/8, примыкающий к одному из крупнейших в городе ТРЦ «Московский проспект». Этот актив был оценен в 206,6 млн руб.

Бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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