Кубань заняла второе место в РФ по скидкам на вторичные квартиры при продаже в ипотеку

Краснодарский край по итогам февраля 2023 года занял второе место в РФ по объему скидок при продаже вторичной недвижимости в ипотеку. Об этом говорится в исследовании сервиса по подбору недвижимости «Домклик».

В среднем, в феврале продавцы «вторички» уступали 1,5% от первоначальной стоимости объекта при продаже жилья в ипотеку. На первом месте — Москва, где владельцы квартир на вторичном рынке уступали 2% от чека.

В целом по России отмечено снижение величины торга с 1,3% до 1%, а также снижение стоимости вторичного жилья. При этом в ряде регионов продавцы неохотно идут на снижение цены объекта при заключении сделки в ипотеку. Так в Свердловской области цены на «вторичку» снизились на 6%, при этом величина торга составляет 0,5%.

«Основная причина снижения уступчивости собственников, скорее всего, кроется в оживлении покупательского интереса», — говорится в сообщении.

Так в феврале 2023 года было выдано 77 тыс. ипотечных кредитов, что на 44% больше показателя января текущего года и на 10% меньше от числа выданных ипотек в феврале 2022 года.

Анастасия Донскова

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