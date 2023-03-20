Досрочный ЕГЭ стартовал на Кубани

В Краснодарском крае начался досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Всего экзамены будут сдавать 460 учеников, в том числе 32 одиннадцатиклассника. Первые для сдачи — география и литература. Их собираются сдавать 64 человека. Чтобы обеспечить прозрачность процедуры экзамена, создали региональный Ситуационный информационный центр.

«Экзаменационный пункт организован с соблюдением всех требований на базе краснодарской гимназии №33. Первые баллы за свои работы экзаменуемые смогут узнать уже 5 апреля»,— уточняет госпожа Минькова.

К досрочному этапу допускаются выпускники прошлых лет, которые не могут сдать экзамен по уважительным причинам в основной период.

Олег Исаев

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