Самой высокооплачиваемой отраслью в Свердловской области стала IT

Свердловская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном «РИА Новости». Самой доходной отраслью в регионе стала «IT и связь», в которой средняя зарплата – 78 тыс. руб.

Другие регионы Уральского федерального округа (УрФО) заняла более высокие строчки рейтинга. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где специалисты в нефте- и газодобычи в среднем получают 200 тыс. руб., находится на третьем месте. Тюменская область заняла 10 строчку – там работники добывающей отрасли зарабатывают 140 тыс. руб.

Лидирующие строчки рейтинга заняли Москва, Сахалинская область и Ямал. При этом в 18 регионах даже в самых успешных отраслях работники в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в 14 регионах заработки не превышают 50 тысяч рублей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте