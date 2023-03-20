В Краснодаре построят новую газозаправочную станцию

В Краснодаре на улице Кирилла Россинского построят новую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. Она разгрузит поток машин на двух существующих АГЗС, где время на заправку в час пик занимает около 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект новой заправки проходит госэкспертизу. После этого начнется процедура получения разрешения на строительство. Объект важен для общественного транспорта, который работает на природном газе. По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, для строительства объекта ищут льготное кредитование. Планируется, что этот инвестпроект даст городу большой приток налогов.

В Краснодаре всего две газовые заправки — на улице Восточно-Кругликовская и Ростовском шоссе. Сейчас прорабатываются варианты строительства еще нескольких газозаправок.

Татьяна Ручкина

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