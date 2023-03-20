«Аэрофлот» 20 марта организовал рейсы для вывоза пассажиров из Сочи

20 марта «Аэрофлот» выполнит из Сочи рейсы, отмененные ранее из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейс Москва — Сочи — Москва будет выполнен на самолете повышенной вместимости Boeing 777. Из Москвы в Сочи самолет вылетел в 06:30. Из Сочи в Самару самолет вылетит в 11:35 и в обратном направлении — в 16:50. Из кубанского курорта в Уфу вылет произойдет в 11:30 и из Уфы — в 18:05. Из Сочи в Екатеринбург вылет назначен на 21:00 и из Екатеринбурга — на 03:50 21 марта.

Сообщается, что пассажиры также могут оформить вынужденный возврат денег по месту приобретения авиабилетов. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, можно проконсультироваться по телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555, *555 (для мобильных телефонов), а также через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисах собственных продаж.

18 марта в аэропорту Сочи из-за тумана в аэропорту Сочи задержали или отменили 21 рейс. Утром 19 марта стало известно, что «Аэрофлот» отменил все рейсы на 19 и 20 марта в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга и Уфы.

Татьяна Ручкина

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