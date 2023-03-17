На Кубани появится еще семь особо охраняемых природных территорий

В ближайшее время в Краснодарском крае определят границы еще семи особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Где именно они появятся, он не уточнил. Всего, по словам, спикера ЗСК, на Кубани расположены 435 ООПТ всех уровней, в том числе семь федеральных, 353 – региональных, 75 – местных.

«Это огромный рекреационный потенциал, и он должен использоваться разумно. Вероятность негативных последствий для окружающей среды должна быть полностью исключена. Необходимо достижение компромисса, при котором была бы защищена природа, и, одновременно, были бы удовлетворены интересы самих туристов и занятого их обслуживанием местного населения», – отметил Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также прокомментировал принятый 15 марта Советом Федерации закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. В документе прописаны основные критерии, такие как сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристских мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма.

По мнению Юрия Бурлачко, реализация документа придаст особый импульс курортно-туристской отрасли Краснодарского края, а также позволит увеличить количество отдыхающих.

«Кубанские леса, водные объекты и горы пользуются популярностью у туристов. Все больше и больше наших соотечественников стремятся провести отпуск в экологически чистом природном окружении», – добавил он, отметив, что краевой парламент продолжит работу по формированию правовых основ экологического туризм на Кубани.

Леонид Ломакин

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