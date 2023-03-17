Bloomberg: на фоне банковских потрясений зафиксировано рекордное падение нефти

Нефть понесла самые большие потери за неделю в этом году. Падение сырья связано с значительными потрясениями на мировых рынках в банковском секторе, пишет Bloomberg.

11 марта 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB) был признан банкротом. SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Крах кредитной организации привел к падению курсов акций в Европе и закрытию еще одного банка в США.

Сегодня, 17 марта, фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate опустились ниже $69 за баррель. По итогам недели падение составило около 10%. Теперь инвесторы ожидают возможной реакции на этот обвал со стороны картеля ОПЕК+. Агентство отмечает, что главы ОПЕК+ из России и Саудовской Аравии уже провели встречу в Эр-Рияде, на которой обсудили усилия группы по содействию стабильности рыночного баланса.

Однако отраслевой консультант FGE прогнозирует, что ОПЕК+ не будет принимать никаких действий, пока стоимость нефти марки Brent не упадет ниже $70 за баррель, причем на длительный период времени.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что рынок нефти в первой половине 2023 года будет профицитным, несмотря на сокращение добычи нефти в России в марте. Евросоюз ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем году составит $84,8 за баррель. 15 марта стоимость нефти Brent опускалась ниже $72 за баррель впервые с 22 декабря 2021 года.

Подробнее о нефтяном рынке — в материале «Ъ FM» «Brent теряет позиции».

Милена Костерева