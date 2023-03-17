Дело о контрабанде леса на 15 млн рублей возбуждено в Хакасии

Абаканская транспортная прокуратура по итогам проверки местной компании «ПК Енисей» возбудила уголовное дело о контрабанде лесопродукции на 15 млн руб. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, в период с августа по декабрь 2020 года физические лица от имени предприятия по фиктивному контракту незаконно перевезли через таможенную границу стратегически важные ресурсы – лесоматериалы лиственных пород объемом более 2,5 тыс. куб. м. «Подача таможенных деклараций сопровождалась предоставлением ложных сведений об источнике происхождения продукции», - сообщает ведомство.

В феврале 2023 года в Иркутской области правоохранители установили группу контрабандистов, которая, используя подложные документы, незаконно перевозила за рубеж заготовленную древесину. Всего в период с 2016 по 2018 годы ею было переправлено более 49 тыс. куб м древесины на 283 млн руб.

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Лолита Белова