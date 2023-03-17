Для спасения Тани Ненаховой не хватает 763 376 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Тани последствия полиомиелитоподобного поражения спинного мозга — нарушение двигательной активности левой руки: слабое сгибание и разгибание кисти и пальцев, отведение и приведение плеча с ограничением до 60 градусов, слабое разгибание в локте. Длительное консервативное лечение не помогло. Сейчас Таня зависит от помощи взрослых, и по мере взросления проблемы будут только усугубляться. Мы планируем провести девочке этапное хирургическое лечение для восстановления объема движений в левой руке. Надеюсь, благодаря ему Таня сможет жить как все обычные дети».

Стоимость лечения 1 894 376 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 763 376 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Таню Ненахову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тани — Тамары Владимировны Лавровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).