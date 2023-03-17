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Депутат заксобрания получил новый пост в телекоммуникационном холдинге

Депутат заксобрания Пермского края Александр Мотрич с 1 марта назначен полномочным представителем президента холдинга «ЭР-Телеком» в Пермском крае. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил сам топ-менеджер.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 2019 года господин Мотрич занимал пост межрегионального директора Северо-Запада в АО «ЭР-Телеком Холдинг» (офис в Санкт-Петербурге). По его словам, задачи на этом посту он выполнил и вернулся в Пермь. В его задачи входит координация всех подразделений «ЭР-Телекома» в Прикамье.

Александр Мотрич является одним из основателей «ЭР-Телекома», в разное время возглавлял пермский филиал «ЭР-Телекома», макрорегион «Центр», был операционным директором холдинга.

«ЭР-Телеком Холдинг» — второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного Интернета вещей (IoT).

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