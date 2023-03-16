В Сочи воспитательницу детского сада осудили на 4 года колонии за избиение детей

Лазаревский районный суд города Сочи осудил воспитательницу детского сада на 4 года колонии общего режима за избиение детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, Ольга Мочалина работала в детском саду №126. В 2021 году обвиняемая закрывала детей в туалете и выключала детям свет в уборной в целях наказания. Помимо этого подсудимая наносила детям удары руками по щекам, ушам, выкручивала уши, бумажными листами била по лицу, голове, таскала за руки, ударяла об стол. Вину Мочалина признала полностью, хоть и отказалась от дачи показаний в суде.

Приговором суда женщине также запрещено работать с детьми в течение четырех лет. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком Мочалиной 14-летнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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