В Екатеринбурге резко похолодает после оттепели

До конца рабочей недели в Екатеринбурге ожидается хорошая погода до +10 градусов, однако уже в субботу потепление закончится с прохождением через Свердловскую область холодного фронта. Об этом в telegram-канале сообщил метеоролог Алексей Пулин.

По его прогнозам, днем в четверг, 16 марта, ожидается +5°…+7°, а в пятницу – до +7°. В субботу похолодает до +2°, в воскресенье ночью – до -8°, а в понедельник – до -9°.

Алексей Пулин отметил, что средняя температура в первой половине марта в Екатеринбурге составляла -3,3°, что на 2° выше климатической нормы. За две недели выпало 9 мм снега, что примерно 3/4 от нормы за этот период.

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