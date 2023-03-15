Грузооборот Азово-Черноморских портов за год увеличился на 3,5%

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе—феврале 2023 года увеличился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

По итогам первых двух месяцев текущего года совокупный грузооборот южных морских портов составил 43,8 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 17,3%, до 20,7 млн тонн, наливных — снизилась на 6,3%, до 6,9 млн тонн. Наибольший прирост показал порт Кавказ, где увеличение показателя достигло 20,9% (2,2 млн тонн). Грузооборот порта Новороссийск составил 24,7 млн тонн (-0,1%), Тамань — 6,9 млн тонн (+1,4%), Туапсе — 3,7 млн тонн), Ростов-на-Дону — 2,2 млн тонн (-0,7%).

Общий грузооборот портов России за указанный период составил 140,3 млн тонн, увеличившись на 2,6% в сравнении с показателями января—февраля 2022 года.

Анастасия Донскова

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