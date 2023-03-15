В Новороссийске 16 тысяч человек остались без воды из-за коммунальной аварии

В Новороссийске 16 тыс. жителей остались без водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода. Об этом сообщила пресс-служба ТЭК и ЖКХ края.

Подача воды ограничена 15 марта с 09:00. В зоне отключения оказались 16 соцобъектов. Организован подвоз питьевой воды автоцистернами. В настоящее время идут работы по устранению повреждения.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Над ликвидацией последствий аварии работают 8 человек и 4 единицы спецтехники. Время окончания работ не сообщается.

Анастасия Донскова

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