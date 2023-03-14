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Коммерсантъ FM
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«Прогресс МС-22» увел МКС от космического мусора второй раз за месяц

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. В госкорпорации «Роскосмос» отмечают, что это второй подобный случай за месяц.

«Сегодня орбита Международной космической станции второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором»,— говорится в сообщении «Роскосмоса». Подобная ситуация произошла 6 марта.

«Прогресс МС-22» пристыковался к МКС 11 февраля. Грузовой корабль проведет на Международной космической станции шесть с половиной месяцев. Сообщалось, что «Прогресс МС-22» доставил на МКС 2,5 тыс. кг грузов, в том числе топливо, воду, азот, сухие грузы — оборудование и материалы, в том числе для экспериментов.

Александр Кислов

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