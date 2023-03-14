Госдуме предложили лишать свободы за нарушения в защите объектов инфраструктуры от диверсий

Законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности зданий и территорий внесли в Госдуму, следует из базы законопроектов нижней палаты. Документ подготовили главы комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и информполитике Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту, Уголовный кодекс дополнят новой статьей, по которой нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет наказываться лишением свободы до трех лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности или ущерба от 1 млн руб. Если нарушение требований приведет к смерти человека, наказание составит до пяти лет лишения свободы, к смерти двух и более лиц — до семи лет.

В комментарии для пресс-службы Василий Пискарев отметил, что сегодня угрозы совершения терактов и диверсий на объектах инфраструктуры, предприятиях и в организациях являются «вполне реальными», а не потенциальными. «Ужесточение наказания заставит задуматься тех, кто пренебрегает правилами безопасности, и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности вверенных им объектов»,— добавил господин Пискарев.

2 марта власти Брянской области заявили об атаке украинских диверсантов на села Сушаны и Любечане. Сообщалось о двух погибших. Украина отрицает свою причастность к произошедшему. 3 марта президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности антитеррористическую защищенность объектов.

7 марта Александр Хинштейн анонсировал внесение в Госдуму законопроекта об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. По его словам, документ уже одобрили в правительстве и Верховном суде.

Олеся Павленко