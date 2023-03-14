Реконструкцию сочинского цирка планируют закончить в мае 2023 года

Ремонт сочинского цирка планируют завершить в мае 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сочи.

«Зданию более полувека... Это важная точка притяжения, любимое место тысяч семей наших сочинцев и гостей города»,— подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Согласно проекту реконструкции, в цирке будет полностью заменено покрытие манежа и мебель в зрительном зале, внутри установят видеоэкраны площадью 150 кв. м, обновят световое и звуковое оборудование. Модернизация затронет фойе, технические помещения и внешний вид здания цирка.

Сейчас в работах участвуют около ста человек. Первым мероприятием, которое откроет обновленный цирк, станет международный фестиваль для детей с инвалидностью и оставшихся без попечения родителей «Обыкновенное чудо необыкновенных детей».

Здание Сочинского цирка было построено в 1971 году по проекту группы архитекторов под руководством Юлиана Шварцбрейна. За эту работу архитекторы и строители были удостоены Государственной премии СССР.

Олег Исаев

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