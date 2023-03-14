На Кубани число социальных предпринимателей выросло почти в два раза

В 2022 году количество официально зарегистрированных социальных предприятий выросло на Кубани до 96 субъектов, что на 92% больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края.

По данным ведомства, больше всего соцпредприятий работают в сферах здравоохранения и социальных услуг (29,1%), образования (28,1%), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений (19,8%). На физкультурно-оздоровительные компании приходится 7,3% и 5,2% — на обрабатывающие производства.

По словам участников рынка, социальных предпринимателей на Кубани гораздо больше. Но до сих пор не все знают, что с 2019 года это официально выделенная особая форма бизнеса. «Федеральный закон от 26.07.2019 N245-ФЗ закрепил понятие социального предпринимательства как деятельности, направленной на достижение общественно важных целей и способствующей решению социальных проблем»,— поясняет владелица краснодарской клиники восточной медицины «Тибет» Елена Цыбенова.

Руководитель школы иностранных языков Study English, детского центра развития KINDEROO и частной школы Schoolberry в Ейске Светлана Резниченко говорит, что социальный бизнес отличает особая миссия — помощь людям. «Так, в сфере образования мы решаем проблемы, которым государство уделяет недостаточно внимания. В частности, проводим раннюю диагностику детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет правильно и качественно составить индивидуальную программу для развития и обучения ребенка»,— поясняет руководитель.

Владелица краснодарской компании «По стопам природы» Инна Антонова отмечает, что социальная миссия обеспечивает максимальную эмоциональную заряженность бизнеса. «Бизнес продает продукт или услугу ради прибыли. Социальный предприниматель использует прибыль для социального воздействия. Как известно, бизнес начинает приносить прибыль со второго или даже третьего года, и многие не выдерживают этот этап и выгорают, не достигнув результата. А социальный предприниматель видит результат практически сразу — в виде изменения качества жизни конкретного человека. Это очень мотивирует»,— рассказывает предприниматель.

Как пояснили в краевом департаменте инвестиций и развития МСП, социальные предприятия могут претендовать на получение гранта в размере от 100 до 500 тыс. руб. для покрытия части расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства. В Фонде микрофинансирования субъектов МСП Краснодарского края можно получить микрозаем «Социальный». Денежные средства предоставляются на срок до трех лет, в сумме от 100 тыс. до 5 млн руб., процентная ставка по нему варьируется от 0,1 до 2% годовых.

Маргарита Синкевич

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