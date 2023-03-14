Финансировать проект реконструкции Ленинградского зоопарка завершат в 2024 году

Новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев и глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин рассказали о планах его реконструкции. В ходе пресс-конференции ТАСС господин Журавлев отметил, что зоопарк в дальнейшем станет бюджетным, а не казенным учреждением.

За счет этого у города появится возможность выделять средства на покупку кормов для животных, а также иные нужды. Кафе и бизнес-инфраструктура перейдут на баланс учреждения, а аттракционы снесут уже этой весной. В дальнейшем зоопарк рассчитывает реконструировать вольеры и сделать упор на качество их содержания. Вероятно, для этого придется отказаться от слонов, бегемотов и носорогов. В том числе по этой причине Смольный в настоящее время поиском нового участка, где можно было бы открыть новый зоопарк. Эта работа ведется параллельно.

«Мы хотим набрать интересные виды, но для этого нам сначала нужно привести зоопарк в порядок. Мы сейчас готовим техзадание на концепцию, оно должно быть готово к маю. Возможно, спросим мнение горожан. Дальше будет разрабатываться концепция, когда она будет готова, её примут к финансированию, тогда будет сделан проект. Планируется, что примерно в 2024 году будет выделено финансирование на проект»,— сказал господин Журавлев.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывала, что аудиторы контрольно-счетной палаты обнаружили многочисленные нарушения в Ленинградском зоопарке в ходе проверки. Выяснилось, что бывший директор Ирина Скиба заключила и оплатила более 280 фиктивных договоров гражданско-правового характера с 52 людьми, которые дублировали должностные обязанности работников зоопарка. Некоторые сотрудники были оформлены сразу на три-четыре должности.

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