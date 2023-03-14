Боец ЧВК «Вагнер» из свердловского поселка погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 33-летний боец ЧВК «Вагнер» из поселка Арти (Свердловская область) Любим Егоров. В администрации Артинского городского округа порталу Е1.ru заявили, что мужчина отправился на фронт из колонии.

Уральца похоронили с воинскими почестями. На церемонию прощания приехал брат Любима Егорова Феликс, также участвующий в спецоперации. У погибшего остались жена, восьмилетний сын и семилетняя дочь.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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