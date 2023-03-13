P2E пришёл конец?

В 2022 году о Play-to-Earn(P2E)-проектах говорили на каждом углу. Чем же они являются — пирамидой или реальным способом заработка в 2023 году? Что ждёт индустрию криптоигр и как зарабатывать на игровых проектах в долгосрок?



Основатель финансовой компании BMT Capital и финансовый эксперт Илья Веселовский поделился анализом и мнением про рынок P2E-проектов.

Почему P2E-проекты выстрелили и так же быстро сгорели?

Год назад о Play-to-Earn(P2E)-проектах говорили все. Бегай, учи, собирай, выращивай… и зарабатывай! Что же с ними стало? Неужели ниша была очередной финансовой пирамидой и изжила себя?

Остановимся на главных причинах падения популярности этой модели:

1. Примитивность и скучность игр

Создатели изначально преследовали цель не создать качественный продукт, а заработать денег. Поэтому многие игры собирались на бесплатных стоках или копировали друг друга и не отличались особой оригинальностью.

2. Отсутствие экспертности

Люди учатся делать игры годами. Крипто-геймдизайнеры же хотели получить результат быстро. Поэтому заказывали студиям базовые мобильные игры из 2000-х годов. Истинных геймеров таким не удивишь. А криптовая аудитория не особо любит игры.

3. Холодное вытягивание денег

Многие P2E-проекты придерживались схемы «Сначала купи, потом заработай». Например, в STEPN игроку нужно было сразу потратиться на NFT-кроссовки. Чем дороже — тем эффективнее. Многих геймеров такой подход отпугнул. А те, кто рискнул бегать, пытались быстро отбить вложения и после сразу выходили из игры.

Как итог, на рынок попало множество сырых и однотипных криптовых игр, которые быстро надоели пользователям. Хотя изначальный потенциал в такой модели огромен.

Какие преимущества играм даёт блокчейн?

Если в игре есть блокчейн, создатель и сообщество получают множество дополнительных полезных возможностей:

1. Полное владение игрой

С NFT все разработки и ресурсы игры принадлежат только вам. Студия является только исполнителем без права владения.

2. Внедрение DAO

В игровой индустрии это сообщество, где у каждого участника есть возможность проголосовать за включение в игровой процесс нужных ему механик и предметов.

3. Прозрачность

Блокчейн позволяет увидеть полную историю героя или предмета в игре.

4. Экономика 2.0

Владелец игры может вкладывать часть дохода в подарки для пользователей: коллекционные или редкие игровые предметы. Такой подход поможет сэкономить на покупке лида и повысить срок удержания клиента.

Плюсы ощутимые. Но, к сожалению, на них мало кто обращал внимание. Большинство шло в криптоигры не ради удовольствия от процесса игры. Поэтому их популярность быстро рухнула, считают в BMT Capital.

Как криптоиграм возродить свой успех?

Delphi Digital выпустили хорошую статью о том, что должно измениться в P2E-проектах, чтобы к ним вернулся интерес пользователей.

Выделим основные моменты, которые важно учесть создателям криптоигр:

1. Игрок не должен ничего покупать на старте

Потенциальный клиент сначала должен проникнуться вашим продуктом (бесплатно!). Понять, как работает мир и что ему нужно в нём делать. Геймплей должен быть максимально понятным и не требующим углублённых знаний в крипте.

2. Монетизация — не приоритет

Возможность заработка стоит перенести в high lvl контент либо турнирные режимы. Такому делению будут рады и игроки, которые просто пришли за эмоциями, и яростные геймеры, желающие сразиться скиллами с другими топами игры.

3. Блокчейн — для продвинутых модов

Автономная база данных делает турнирную сетку прозрачной и честной. Такой подход помогает экологично перевести пользователей из Web2 в Web3-формат.

4. NFT — лимитированный игровой ресурс

Если в гонках вас заставят платить за любую, даже самую медленную машину, а в футболе покупать мяч — разве вы не возмутитесь? Люди готовы платить за редкие предметы, но не за всё подряд. Иначе теряется смысл эксклюзивности.

Такой подход даст вашему продукту здоровый и быстрый путь развития: преданное комьюнити и постоянную прибыль. Ведь в игре они смогут получать удовольствие от взаимодействия с процессом, а не просто тратить деньги и два часа разбираться в устройстве мира.

А если игрок сам захочет выйти за рамки обычного геймплея — то сможет сделать это на продвинутых уровнях игры и разжечь в себе дух соперничества. Что повысит его вовлечённость в продукт и желание оставить донат, ведь, прокачивая опыт, он сможет заработать.

Так появится адекватное комьюнити. А там недалеко и до турниров по киберспорту!

А если вы решаете, стоит ли заходить в текущие P2E-проекты, то пользуйтесь правилом: Если здороваться — то только за руку. Если прощаться — то только с депозитом.