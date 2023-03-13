В Сочи за год планируют принять на отдых более 72 тысяч детей

В 2023 году в Сочи на отдых и оздоровление планируют принять более 72 тыс. детей. Летом для них будут работать 44 школьных и 52 летних профильных лагеря, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Детская летняя оздоровительная кампания будет посвящена Году архитектуры. С 1 июня на базе учреждений культуры, спорта и молодежной политики заработают более 80 досуговых площадок, в сельской местности будут работать мобильные организации. Для их функционирования с февраля управление молодежной политики организовало «Школу вожатых». Обучение уже прошли 50 человек.

В марте и апреле школьники Сочи отдыхают и проходят курс оздоровления в здравницах Кубани по бесплатным путевкам министерства труда и социального развития региона. Особое внимание уделяется детям из семей участников СВО и находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в Сочи шесть загородных летних лагерей будут принимать на отдых организованные детские группы. Кроме того, на базе средней школы №19 будет работать первый муниципальный лагерь круглосуточного пребывания.

«Заранее начали подготовку всех зданий, сооружений и открытых площадок, где планируется пребывание несовершеннолетних, чтобы летний отдых был интересным, комфортным и безопасным, организуем индивидуальный подход к каждому ребенку, в том числе и в отдаленных населенных пунктах», – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram