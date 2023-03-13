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Санатории Краснодарского края получат субсидий на 500 млн рублей на покрытие кредитов

Предприятия санаторно–курортного комплекса Краснодарского края из бюджета Кубани получат 500 млн руб. на покрытие кредитов и модернизацию инфраструктуры. Мера предусмотрена в рамках новой редакции Плана устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Помимо этого на развитие транспортных услуг в 2023 году дополнительно направят чуть более 127 млн руб.

Также поддержку из бюджета получат и сельхозпредприятия региона. На гранты на создание овцеводческих ферм и на развитие семейных животноводческих ферм предусмотрели более 190 млн руб. Сельхозтоваропроизводители получат субсидии на возмещение части затрат на приобретение спецтехники – 80 млн руб..

«В прошлом году мы разработали План устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. Это позволило нашим предприятиям оперативно адаптироваться к новым условиям рынка после введения беспрецедентного пакета антироссийских санкций», — отметил господин Кондратьев.

В целом в новую редакцию Плана внесли изменения на сумму более 1,6 млрд руб. Всего в 2023 году на его реализацию из краевого бюджета направят 3,2 млрд руб., 1,1 млрд руб. – будет привлечено за счет федеральных средств. 

Олег Исаев

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