На Кубани за сутки коронавирусом заболели 143 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заразились 143 человека. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 91 женщина и 52 мужчины.

В Краснодаре выявили 50 случаев заболевания, в Ейском районе — 14, в Армавире и Тбилисском районе — по 11. В Новороссийске инфекцию обнаружили у 10 жителей. В Сочи отметили восемь эпизодов заболевания, в Геленджике и Красноармейском районе — по пять. В Павловском и Кавказском муниципалитетах зарегистрировали по четыре новых пациента. В Кореновском и Ленинградском районах заболели по три человека. В Белоглинском, Каневском, Крымском, Мостовском, Тихорецком, Успенском районах выявили по два заболевших. В Гулькевичском, Калининском, Курганинском муниципалитетах выявлено по одному случаю заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 352 586 случаев. С выздоровлением выписали 339 606 человек, скончались 11 162 пациента.

Анастасия Донскова

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