Глава Удмуртии: провизии у военнослужащих республики в зоне СВО достаточно

Провизии в воинских частях, где служат бойцы из Удмуртии, достаточно. В настоящее время военнослужащие ни в чем не нуждаются, заявил глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Недавно в Воткинске встречался с членами семей военнослужащих, с матерями и женами, у нас часть продуктов питания ребята даже иногда передают местным жителям, которые в этом нуждаются. Поэтому здесь нет проблемы. Выполняют свой воинский долг, всем обеспечены, все запросы отрабатываются мгновенно»,— подчеркнул господин Бречалов.

Кроме того, в рамках аппаратного совещания глава Удмуртии прокомментировал коммуникацию, выстроенную властями городов и районов с семьями бойцов СВО. «Сейчас не буду называть районы и города, но вопрос есть. Не критичные, но тем не менее. Когда ко мне обращается мама или жена с вопросом, уточняю, насколько выстроена коммуникация, получили ли вы ответ от команды главы района. Возникают вопросы, но в целом хочу поблагодарить, работа поставлена на очень высоком уровне»,— рассказал руководитель региона.

«Вот те первые ситуации, когда запрос прошел десять инстанций и в итоге, в том числе даже в дровах, было отказано маме военнослужащих — таких ситуаций уже у нас нет. Но тем не мене коллеги мелочей не бывает, поэтому еще более внимательнее отнеситесь к запросам семей наших ребят, которые сейчас в зоне СВО»,— отметил Александр Бречалов.