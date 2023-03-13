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обновлено 08:29

Полеты в эконом-классе и свежие огурцы подешевели в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 28 февраля по 6 марта на потребительском рынке изменилась стоимость ряда товаров. Так, по данным Удмуртстата, свежие помидоры стали дороже на 4,9%, бананы — 4,7%, яйца куриные — 3,8%, сосиски и сардельки — 3,6%. Выросла цена и на 3,2% на морковь, яблоки — 2,3%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с тем снизилась стоимость свежих огурцов на 15%, картофель — 7,9%, рис шлифованный — 3,6%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 3,2%.


Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных на 1,8%. При этом снизились цены на зубные щетки на 2,3%, туалетное мыло — на 2,1%.

Из услуг на 3,1% повысилась средняя стоимость пребывания в доме отдыха, пансионате. Зарегистрировано снижение цен на стоимость полета в самолете в салоне экономического класса на 4,3%.

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