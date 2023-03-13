На Алтае таможенники задержали крупную партию контрабандного мумие

Партию контрабандного мумие стоимостью более 370 тыс. руб. задержали сотрудники автомобильного пункта пропуска Алтайской таможни «Ташанта». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полсотни запаянных пакетов с мумие таможенник обнаружили при досмотре легкового автомобиля, въезжавшего из Монголии. Перевозчик, гражданин Монголии, пытался ввезти товар без декларирования и никаких документов на него предоставить не смог. Также он пояснил, что продукция предназначалась для продажи на территории России.

В отношении нарушителя правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП (незаконное перемещение через таможенную границу товаров). Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до трехкратного размера стоимости товаров.

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Илья Николаев