Четыре человека пострадали при аварии на автотрассе Краснодар-Кропоткин

На Кубани при столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло 12 марта в 19:10. Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2114» двигался по автодороге на 23,340 км. При проезде перекрестка он не уступил дорогу Kia Rio, из-за чего произошло столкновение. В результате происшествия пострадали четыре человека — водители и пассажиры обоих авто. Участникам аварии оказали необходимую медицинскую помощь.

Как отметили в краевом управлении МВД, по факту ДТП проводится проверка.

Анастасия Донскова

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