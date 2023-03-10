В Тюмени задержали мужчину, взявшего в заложники продавца магазина

В ночь на 10 марта в Тюмени неизвестный взял в заложники продавца круглосуточного магазина «Магнит» на ул. Александра Протозанова, угрожая ему ножом. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что место происшествие оперативно оцепили сотрудники ведомства и полицейские.

Сотрудники ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области успешно провели спецоперацию по освобождению заложника и задержали подозреваемого в преступлении. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Помещение обследуется специалистами инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.

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