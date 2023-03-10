В Томской области уволена глава департамента тарифного регулирования

Губернатор Томской области Владимир Мазур сменил начальника департамента тарифного регулирования – возглавлявшая ведомство с 2013 года Марина Вагина ушла в отставку.

На этот пост назначен бывший председатель комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск Виталий Трапезников. К работе он приступит 13 марта в статусе и.о. руководителя департамента, сообщает пресс-служба областной администрации.

Виталий Трапезников начал трудовую деятельность в северском СПАО «Химстрой», пройдя путь от слесаря по ремонту автомобилей до экономиста. С 2005 года – ведущий инженер, начальник отдела в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск, с 2018-го – глава комитета в администрации ЗАТО Северск.

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Анна Егорова