В Краснодаре восстановили работу сервисов «Яндекс Go» после массового сбоя

Работу сервисов «Яндекс Go» в ряде городов РФ, в том числе Краснодаре, восстановили после массового сбоя. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ресурса.

«Сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса»,— говорится в сообщении.

Ранее о массовых сбоях работы сервисов «Яндекс» «Такси», «Еда» и «Лавка» сообщили пользователи соцсетей. По данным сервиса по отслеживанию сбоев Downradar, 9 марта к 14:00 поступило 2,3 тыс. жалоб на сервис «Яндекс Такси», 454 — на Uber, 413 — на поисковик «Яндекс». Чаще сбои отмечали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.

Анастасия Донскова

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