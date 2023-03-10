«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о целях национального проекта «Наука и университеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В условиях, когда новационные решения не могут существовать без инвестиций и экономического потенциала, именно синтез научного ума и предпринимательства — это двигатель прогресса и технологий. Но для этого необходимы налаженные связи и инфраструктура. В последние годы, пожалуй, один из самых эффективных инструментов в стране — это научно-образовательные центры мирового уровня, площадки, которые позволяют объединить достижения научных лабораторий, бизнеса, а также высшего образования. В итоге разработки ученых начинает внедрять и использовать реальный сектор экономики.

В научно-образовательных центрах задействованы ведущие вузы страны. К примеру, заведующая лабораториеи полимерных и композиционных материалов Smart Textiles Балтииского федерального университета им. Иммануила Канта Ольга Москалюк разрабатывает наноодежду, способную нагреваться, например, для работы при экстремально низких температурах.. Она рассказала “Ъ FM”, как господдержка помогает вывести технологию на коммерческий уровень.

«Это была моя кандидатская диссертация, в этом году я уже планирую докторскую по этой теме защищать. Когда мы получили положительный отклик от индустрии, к сожалению, в университетах еще не была развита инфраструктура, чтобы можно было делать коммерческие проекты — все равно нужна привязка к университету. И в 2020 году нашей технологией заинтересовался инвестор, который строил завод, само предприятие находится в Калининградской области. Было принято решение, что на базе Балтийского федерального университета можно будет организовать лаборатории. И у нас есть выстроенная система, которая дает возможность ускорить процесс по внедрению разработок. За четыре года появилось шесть стартапов, создали предприятие, внедрили технологию, в прошлом году был построен завод, и сейчас уже свое производство организовали»,— заключает Москалюк.

Всего по национальному проекту«Наука и университеты» в российских регионах создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня.