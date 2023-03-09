В Анапе водитель ВАЗа проехал на красный свет и сбил мотоциклиста, которого сейчас госпитализировали с открытыми переломами голеней на обеих ногах. Об этом сообщает городской отдел МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Анапе сбитый мотоциклист получил переломы обеих ног

Фото: ОМВД по Анапе В Анапе сбитый мотоциклист получил переломы обеих ног

Фото: ОМВД по Анапе

Инцидент произошел утром в четверг на пересечении улиц Шевченко и Ленина. После того как, проехав на красный свет светофора, водитель ВАЗа столкнулся с мотоциклом Honda, он влетел в дорожный знак, пешеходное ограждение и дерево.

Сам нарушитель не пострадал, но водитель мотоцикла, несмотря на то что был в полной экипировке, получил серьезные травмы и оказался городской больнице.

Полицейские возбудили административное дело. В отношении водителя автомобиля составлены протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью, проезде на запрещающий сигнал светофора, отсутствии полиса ОСАГО и повреждении обустройства дорожной сети.

Михаил Волкодав

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