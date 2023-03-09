Экс-главу Минобороны Казахстана приговорили к 12 годам тюрьмы за бездействие при беспорядках

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Казахстана приговорил экс-министра обороны республики Мурата Бектанова к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в бездействии во время беспорядков в январе 2022 года, сообщил местный портал baigenews.kz.

Бектанов осужден по ч. 3 ст.451 УК Республики Казахстан (превышение власти в боевой обстановке). По решению суда он будет отбывать наказание «в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности». Подробности в суде не раскрыли, сославшись на то, что дело рассматривалось под грифом «секретно».

О задержании Мурата Бектанова стало известно в феврале прошлого года. Президент республики Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности месяцем ранее, в январе, после масштабных протестов, поводом к которым стало повышение цен на газ. Бектатова отправили под арест. Господин Токаев утверждал, что враги Казахстана хотели захватить власть, поэтому организовали «детально разработанную операцию», в которой участвовали в том числе руководители военных и спецорганов.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Лаура Кеффер