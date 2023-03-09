Минстрой: присоединенным регионам нужно 48 тысяч строителей в 2023 году

Присоединенным к РФ четырем регионам в 2023 году потребуется 48 тыс. строителей, заявил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин. По его словам, доля местных кадров в строительстве на новых территориях — около 20%.

«В прошлом году в пике мы имели там 48 тысяч человек. Думаю, в этом году нам понадобится такая же цифра: объемы работ на этот год у нас не уменьшаются, а даже в какой-то части увеличиваются»,— сообщил он в интервью «РИА Недвижимость».

Замминистра уточнил, что переподготовкой кадров и дополнительным образованием специалистов в присоединенных регионах занимается подведомственная структура Минстроя «Роскапстрой». Ее представительства заключили соглашения с местными колледжами и вузами — в частности с Мариупольским и Приазовским университетами.

В августе 2022 года Минстрой сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Мэр города Олег Моргун говорил, что сносу подлежит более 400 строений. По его словам, завершить снос планируется в 2023 году. 6 февраля Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал работу военных строителей в Мариуполе, а также проверил степень готовности объектов. Когда состоялась поездка, неизвестно.

Лаура Кеффер