С промышленно-логистического парка Новосибирской области взыскивают 98 млн рублей

Компания «Проектный центр Сибири» обратилась в суд с иском о взыскании с УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» 98,7 млн руб. задолженности. Суть исковых требований на сайте суда пока не опубликована. Заседание по делу назначено на апрель.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Проектный центр Сибири» ведет деятельность в области архитектуры. В октябре 2022 года компания заключила с ПЛП госконтракт на 956,7 млн руб. на выполнение работ по строительству наружных электрических сетей. Срок контракта – до конца 2024 года. Однако в январе контракт был расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке. В настоящее время это решение заказчика оспаривается в суде.

Проект промышленно-логистического парка (головная компания — Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, 100% которой принадлежит региону) реализуется более десяти лет. Общая площадь — около 1,1 тыс. га. Выручка АО «УК ПЛП» в 2021 году -268,2 млн руб., убыток – 47,1 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова