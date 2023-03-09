Власти Тувы прогнозируют рост ВРП в 2,3 раза к 2035 году

Правительство Республики Тыва одобрило долгосрочный прогноз социально-экономического развития региона до 2035 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Документ предполагает консервативный и базовый сценарий развития региона. Согласно базовому сценарию, к 2035 году объем валового регионального продукта (ВРП) увеличится в 2,3 раза по сравнению с показателем 2021 года и составит 199,3 млрд руб.

«Промышленный комплекс в прогнозном периоде будет характеризоваться увеличением доли добывающей отрасли и повышением эффективности энергетического комплекса за счет реализации инвестиционных проектов»,– говорится в прогнозе.

В числе таких проектов в документе указаны, в частности, разработка месторождения полиметаллических руд «Дальний» ООО «Лунсин», добыча золота на Кара-Бельдирском месторождении ООО «Тардан-Голд», деятельность ООО «Межегейуголь» и строительство горно-обогатительного комбината ООО «Голевская горнорудная компания» на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении.

«Одним из условий выхода на полную проектную мощность действующих горнодобывающих предприятий является строительство железной дороги («Элегест –Кызыл – Курагино»),– отмечается в прогнозе.

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Валерий Лавский